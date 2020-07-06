ВСУ за неделю убили полтора десятка боевиков

Происшествия

В украинской разведке озвучили потери российско-оккупационных войск за минувшую неделю — были ликвидированы 13 боевиков и уничтожен пост радиоэлектронной разведки.

Как сообщают в командовании операции Объединенных сил, потери противника составили: погибшими — 13 человек, ранеными и травмированными — 15 человек.

«За минувшую неделю наши военнослужащие уничтожили автоматический станковый гранатомет противника, также пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ, — говорится в сообщении. — Отдельно стоит отметить, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ликвидации ВСУ российской станции наземной разведки — операцию провели бойцы 54-й ОМБр.

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