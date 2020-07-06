- 14:29 Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору
- 14:21 ВСУ за неделю убили полтора десятка боевиков
- 14:19 Украине угрожает мощный смерч: синоптик предупредила о перемене погоды с 7 июля
- 14:12 Знаменитый футболист Рибери стал жертвой ограбления
- 13:56 Солдат-срочник покончил с собой: первые подробности ЧП в Житомире
- 13:54 На Полтавщине парень погиб, пытаясь достать упавший в колодец телефон
- 13:50 Названо имя первого судьи нового сезона "Танців з зірками"
- 13:30 В Закарпатье пьяный водитель раздавил мотоциклиста с пассажиром
- 13:19 Больше не одинок: "Холостяк" Макс Михайлюк закрутил роман с украинской моделью
- 12:53 Украинцы могут изменить избирательный адрес онлайн: как это сделать
- 12:47 В Украине появился редкий суперкар Lamborghini за 15 миллионов
- 12:29 Близкий друг Пескова рассказал о тайных переговорах России по поводу МН17
ВСУ за неделю убили полтора десятка боевиков
В украинской разведке озвучили потери российско-оккупационных войск за минувшую неделю — были ликвидированы 13 боевиков и уничтожен пост радиоэлектронной разведки.
Как сообщают в командовании операции Объединенных сил, потери противника составили: погибшими — 13 человек, ранеными и травмированными — 15 человек.
«За минувшую неделю наши военнослужащие уничтожили автоматический станковый гранатомет противника, также пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ, — говорится в сообщении. — Отдельно стоит отметить, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео ликвидации ВСУ российской станции наземной разведки — операцию провели бойцы 54-й ОМБр.61
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт