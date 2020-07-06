Киев пережил самую теплую ночь за 140 лет

Общество и люди

В ночь на воскресенье, 5 июля, в Киеве был побит очередной температурный рекорд.

По данным специалистов метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ночь на воскресенье в Киеве температура воздуха не опускалась ниже +20,6 ° С. Предыдущее рекордное значение (+ 20,5 ° С), которое удерживалось с 1988 года, было превышено на 0,1 ° С. «Ночь на 5 июля в этом году в столице оказалась самой теплой за 140 лет», — отмечают метеорологи.

Также сообщается, что с начала 2020 года в Киеве были установлены 24 температурных рекорда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 7 июля, в Украину придет атмосферный фронт — синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных смерчах, ливнях, граде и шквалах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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