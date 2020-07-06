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Tayanna подтвердила, что ее бывший муж живет с Ани Лорак (видео)
Популярная певица Tayanna (Татьяна Решетняк) подтвердила отношения ее бывшего мужа Егора Глеба с Ани Лорак. Шесть лет назад она рассталась с отцом их сына Даниэля и одна воспитывает ребенка. Ани Лорак в интервью призналась, что влюблена и счастлива, однако афишировать роман с 27-летним саундпродюсером не спешит.
Подробности раскрыла певица Tayanna в интервью «Светской жизни» Кати Осадчей.
«Они живут вместе, я обо всем знаю. Он общается с сыном, сын ему звонит. Конечно, редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы постоянно видимся, можем вместе пообедать, поужинать — это не табу», — говорит Tayanna.
Даниэль довольно сдержанно относится к новой семье папы и не спешит знакомиться с его звездной избранницей.
«Егор предлагал забрать Даниэля на пару недель, познакомить его с Софией — дочкой Ани Лорак. Я его отпускала, говорила: „Если хочешь — езжай к отцу, потому что это его новая семья, и ты имеешь полное право с ним находиться“. Но он не очень горел желанием куда-то с отцом лететь. Он мне сам говорит: „Я же с папой вижусь очень редко, он мне как не папа, он просто меня сделал. Я хочу быть с тобой, потому что если я уеду, ты же останешься одна“. Мой защитник!» — рассказала певица.
Она говорит, что устала от сплетен на тему их отношений и не реагирует на них.
«Было столько грязи и интриг. Мне говорили: „Он там нашел такую же певицу как ты, тоже из Черновцов, но она известнее, поэтому он ушел к ней“. Я понимаю, что людям дай только хлеба и зрелищ, и они будут счастливы», — сказала Tayanna.
Сама певица счастлива в новых отношениях, однако имя своего мужчины пока не называет. Уточнила лишь, что он — не политик и не олигарх, не связан с шоу-бизнесом.
«Это не человек из шоу-бизнеса, а простой мужчина — не олигарх и не депутат. Он мне помогал делать ремонт в квартире, и так завязались наши отношения», — поделилась Tayanna.
Ранее певица рассказывала, что бывший муж поднимал на нее руку.44
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