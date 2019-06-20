Бывшая жена любовника Ани Лорак раскрыла правду о нем (видео)

Шоу-бизнес

После развода с Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак долгое время не говорила о личной жизни. Она интриговала заявлениями о новой любви, и вот на днях показала своего избранника, опубликовав романтичное фото с ним. И хоть официально пара роман не подтвердила, поклонники уверены, что певица по уши влюблена.

Итак, новым избранником 40-летней Каролины стал бывший киевлянин, 26-летний музыкант Егор Глеб, который сейчас работает в Москве саунд-продюсером компании Black Star Inc. Ранее он был женат на украинской певице Татьяне Решетняк (TAYANNA), которая родила ему сына Даниэля. Мальчику сейчас шесть лет. Этот брак продержался всего три года.

Татьяна отреагировала на совместное фото бывшего и Каролины, пожелав им в Instagram «любви и счастья». Также она вспомнила в интервью о жизни с Егором, которая оказалось далеко не безоблачной, а скорее — драматичной.

В интервью ведущему Славе Демину для шоу «Слава+» Татьяна призналась, что Егор фрагментарно участвует в жизни сына, появляясь раз в полгода.

«Мой бывший муж, который является отцом для моего сына, был из категории „юхуу“. Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами „Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная“, а через два дня снова, как волна, исчезает на полгода», — рассказала Татьяна.

Также она призналась, что бывший муж не отличался верностью, часто приходил домой навеселе, в помаде, она знала о его изменах. На что ведущий назвал мужчину «бл**уном». Хотя Татьяна сказала, что не хотела бы называть его подобными словами.

«Сейчас нечего обвинять человека, у него такая жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства, поэтому он так живет», — считает TAYANNA.

Сейчас она снова свободна. Певица призналась, что в отношениях с музыкантом Филиппом Коляденко поставлена точка. Татьяна призналась, что инициатором разрыва выступила она сама, как тяжело это ни было. Это была вынужденная жертва.

Татьяна говорит, что просто отпустила возлюбленного, который был младше нее. Она считает, что парню еще нужно нагуляться и не стала обременять его семейными обязанностями.

«Когда ты понимаешь, что мужчина моложе тебя и у него впереди целая жизнь для развития, для поиска себя, для самосовершенствования. И когда ты понимаешь, что ты тяготишь человека собой, семьей, ребенком, а он к этому еще не готов… Я просто его отпустила и поняла, что так будет лучше для нас обоих. Он еще молодой, ему надо еще погулять, пописать песни, поездить на концерты, побросаться мокрыми майками в девушек. У нас были неземные ощущения и чувства, ведь Филипп очень меня вдохновлял. Однако нельзя быть эгоистом, надо отпускать, когда внутренне чувствуешь, что человеку нужна свобода», — рассказала Татьяна.

Ранее в интервью Маше Ефросининой она рассказывала о том, что бывший муж Егор Глеб мог поднять на нее руку, оскорблял и не уделял должного внимания. Но сейчас она не держит на него зла.

Напомним, слухи о новом романе Ани Лорак возникли уже несколько месяцев назад. Подтверждением отношений стало появление пары на одном из светских мероприятий. Позже на страницах в соцсетях появилось их совместное фото. Говорят, сейчас Глеб повсюду сопровождает Каролину, присутствует на репетициях и частных мероприятиях.

«ФАКТЫ» также писали о том, что российский певец Сергей Лазарев устроил фейковую свадьбу ради рекламы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter