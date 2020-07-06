Ивана Купалы 2020: что можно и чего нельзя делать в праздник

Общество и люди

7 июля наступает один самых любимых народных праздников — Ивана Купалы. А по церковному календарю православные и грекокатолики отмечают Рождество Иоанна Крестителя (у католиков выпадает на 24 июня). В традициях этого праздника тесно сплелись христианские и языческие верования.

Рождество Иоанна Крестителя

Рождество честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — таково полное название великого праздника, который православные и грекокатолики отмечают 7 июля. Он был установлен в память об описанных в Евангелие от Луки событиях, связанных с рождением этого одного из самых почитаемых христианских святых.

Надо сказать, что для православия празднование рождества святого — редчайшее явление. Собственно, в православном церковном календаре отмечаются только три события такого рода — Рождество Иисуса Христа, Рождество Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Кроме того, это еще и один из самых древних праздников — первые упоминания о нем относятся к III веку, а к началу IV он уже был введен в христианский календарь.

Кто такой Иоанн Креститель

Иоанн Предтеча появился на свет на полгода раньше Иисуса Христа. Его родителями были священник Захария из рода Аарона, брата пророка Моисея (представители именно этого рода становились священнослужителями в Иерусалимском храме) и праведной Елисаветы из рода царя Давида, которая приходилась сестрой святой Анне — матери Богородицы (по другим источникам, старшей сестрой святой Анны была мать Елисаветы). Эта благочестивая семейная пара, жившая около города Хеврона, расположенного южнее Иерусалима, была бездетна и очень страдала от «поношений между людьми», которые считали отсутствие детей наказанием Божьим за тяжкие грехи. Страстно хотевшие иметь ребенка и постоянно молившие Бога даровать им чадо, Захария и Елисавета, достигнув преклонного возраста, так и не смогли обзавестись детьми из-за бесплодия Елисаветы. И вот однажды, когда Захария служил в храме, возле жертвенника ему явился архангел Гавриил с невероятным известием о том, что молитвы их были услышаны и скоро у них родится сын, которого надо назвать Иоанном (Благословение Господне). И ребенку этому суждено выполнить особую роль в истории человечества, став предтечей Мессии, ожидавшегося Ветхозаветной Церковью. Помня о своем возрасте и возрасте жены, Захария усомнился в самой возможности такого чуда, за что был наказан немотой.

Как и предсказывал архангел Гавриил, речь вернулась к Захарии на восьмой день после рождения ребенка, когда в его дом пришли священники и родственники, чтобы по закону Моисея совершить над младенцем обряд обрезания. Надо было дать ребенку имя. Гости предложили назвать его в честь отца, но Елисавета настаивала на имени Иоанн, хотя так в их роду никого не звали. Захария же написал на дощечке: «Имя ему — Иоанн», после чего к нему вернулась речь и он смог возблагодарить Господа за его величайший дар.

А через полгода, вскоре после рождения Иисуса Христа, царь Иудейский Ирод послал своих воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах (как и было предсказано пророком Иеремией). Узнав об этом, Елисавета, спасая сына, бежала с ним в пустыню, а Захария остался, чтобы продолжить свое служение в храме. В храме его и убили воины Ирода за отказ указать место, где прячут его ребенка. Елисавета пережила мужа ненадолго, и малыш остался один. Он рос, опекаемый ангелами, питался саранчой и диким медом, носил одежду из грубой верблюжьей шерсти, подпоясываясь кожаным поясом.

Когда Иоанну исполнилось 30 лет, он начал свое служение. Призывая людей к покаянию, он крестил их в водах реки Иордан. Принял крещение от Иоанна и Иисус Христос. Пророк всенародно признал в нем долгожданного Мессию, Спасителя рода человеческого.

Кроме Рождества Иоанна Крестителя, существует еще несколько дат, когда Церковь празднует память этого святого: 6 октября — его зачатие, 11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи, 8 марта — первое и второе обретение главы пророка, 7 июня — третье обретение главы святого, 25 октября — перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину и 20 января — Собор Иоанна Крестителя.

7 июля — праздник Ивана Купалы

Не менее любим этот святой и в народе. В Украине люди всегда почитали Предтечу, а имя Иван стало одним из самым популярных.

Впрочем, в традициях этого праздника тесно сплелись христианство и языческие верования. Так, в древние времена в народном быту он совпадал с днем летнего солнцеворота и получил название Ивана Купалы (Ивана — по имени Крестителя, а Купалы — по имени одного из языческих божеств). В разных местностях называют его и Купало, Купайло, Купайла, Купайлиця и Іванiв день, а еще Іванец, Іван-травник, Іван-лопушник, Іван-чаклун. (Кстати, в наше время дата летнего солнцеворота уже не совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя ни в юлианском, ни в григорианском календарях.)

А если говорить о том, какое именно божество этот самый Купала, то здесь мнения исследователей несколько расходятся. Одни считают, что Купала — бог земных плодов, урожая, благополучия и воды, другие — что это бог земного плодородия, а третьи — что это и не бог вовсе, а богиня, покровительница урожаев язычников-хлеборобов. А есть и те, кто считает, что имя языческого бога — это производное от латинского слова cupido и известный нам Купала — «родственник» античного Купидона.

Так или иначе, но в основе купальских обрядов лежит почитание солнца и воды, а главными стихиями праздника являются символы очищения — вода и огонь.

Традиции праздника

В народе считается, что Иоанн Креститель в свой день рождения освятил воду, выгнав из нее всю нечисть, и потому именно с этого дня лучше всего открывать купальный сезон в реках и озерах. А самую большую пользу принесет купание на заре 7 июля, особенно, если перед ним трижды произнести слова: «Водице-студенице, ти вмиваєш луги, береги, камiння-кремiння. Омий i мої тiло й душу».

Обязательным атрибутом праздника в народе считались костры, которые принято было разводить только трением дерева об дерево. Они символизировали солнце и через них прыгали, чтобы очиститься огнем, быть сильным и здоровым. А уже позже молодежь стала использовать прыжки через костер парами, крепко держась за руки, чтобы определить свое будущее: разойдутся руки во время прыжка — отношения не сложатся.

Запреты и приметы

По поверьям, в купальскую ночь категорически нельзя спать. Надо быть начеку, чтобы не стать жертвой какой-нибудь нечисти, которая в это время становится особо наглой.

Но это еще и волшебная ночь, когда растения и животные получают способность разговаривать между собой, деревья могут переходить с места на место, а целебные травы набирают наибольшую лечебную силу. Поэтому одним из главных моментов праздника как раз и был сбор целебных трав и кореньев. Одни травы нужно было собирать днем, другие — ночью и перед рассветом. Их использовали для лечения самых разных болезней и в качестве защиты от нечистой силы. Например, считалось, что собранные на рассвете и разложенные по углам в доме цветки Ивана-да-Марьи надежно защитят дом от воров. А сорванная утром накануне праздника полынь, которую вместе с другими травами и цветами девушки обязательно вплетали в купальский венок, будет гарантированной защитой от русалок и ведьм. Кстати, иногда сплетенные в этот праздник венки несли домой и раскладывали в огороде «щоб добре росли огiрки та гарбузи».

Но в основном, конечно, девушки использовали венки для того, чтобы узнать свою судьбу. Венок из 12 трав, в который вставлялась зажженная свеча, пускали по течению реки. В какую сторону он поплывет, оттуда и следует ждать жениха. Если плывет ровно и спокойно — жизнь с мужем удастся, если перевернется или зацепится за что-нибудь — в семейной жизни придется тяжело. Если венок прибьет к берегу или он будет крутиться на одном месте, замужеству в ближайшее время не бывать. А если, не дай Бог, венок утонет — хорошего не жди, но если все-таки выплывет, да еще и против течения, все сложится удачно. Очень плохая примета — погасшая свеча.

С праздником Ивана Купалы связано самое известное и самое загадочное старинное украинское поверье о папоротнике, который зацветает огненным цветом только раз в году — в ночь на Иванов день. Сорвать такой цветок невероятно трудно — вся лесная нечисть делает все возможное и невозможное, чтобы не дать людям даже просто найти его. Но если все-таки чудо случится, надо сделать следующее: читая молитвы, расстелить около цветущего папоротника освященную скатерть, освященным ножом обвести вокруг себя круг, окропить освященной водой папоротник и только после этого сорвать цветок. А сорвав, бежать со всех ног, ни в коем случае не оглядываясь. И тот, кто все это проделает и останется жив, получит дар видеть будущее, начнет понимать язык животных и сможет легко отыскать любой клад.

Заканчивается праздник сожжением или утоплением дерева, символизирующего зиму или даже смерть. С древних времен называют такое украшенное лентами и венками дерево (очень часто это просто большая ветка дерева) Мареною или Марою, а иногда и по имени праздника — Купало или Купайлиця, в западных областях Украины оно носит название гiльце. Кроме него, делают еще соломенную куклу, наряженную в женскую одежду — женское подобие Мары. И дерево, и куклу топят в воде или сжигают в костре, а то и хоронят в землю до следующего лета.

И сохранилась до наших времен еще одна старая традиция — на Купалу прямо под деревьями на берегу реки накрывают стол для совместного ужина. И хотя еда обычно бывает постной, ведь Иванов день всегда приходится на Петров пост, никто не уходит с праздника голодным.

В этот день именины отмечают: Иван, Антон, Никита и Яков.

Напомним, Петров пост начинается через неделю после Троицы, а заканчивается всегда 12 июля — в праздник Петра и Павла.





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