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Мир

Убийство критика Кадырова: журналисты назвали имена подозреваемых

16:37 6 июля 2020
Полиция Австрии

В Австрии по подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова задержали двоих уроженцев этой республики: Сарали Ахтаева и Салмана Магамадова.

Об этом сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свой источник в одной из европейских диаспор.

«47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане», — приводятся слова источника информации.

Ранее сообщалось, что один из чеченцев был задержан как свидетель убийства Умарова, но путался в показаниях и в результате был переведен в подозреваемые.

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