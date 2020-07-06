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Убийство критика Кадырова: журналисты назвали имена подозреваемых
В Австрии по подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни Мамихана Умарова задержали двоих уроженцев этой республики: Сарали Ахтаева и Салмана Магамадова.
Об этом сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свой источник в одной из европейских диаспор.
«47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане», — приводятся слова источника информации.
Ранее сообщалось, что один из чеченцев был задержан как свидетель убийства Умарова, но путался в показаниях и в результате был переведен в подозреваемые.58
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