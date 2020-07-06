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Непогода убила 13-летнего мальчика в Сумской области
В Сумской области во время урагана погиб 13-летний школьник, которому на голову упала толстая ветка дерева. Напомним, ранее в сети появились шокирующие видео смертельного паводка на Прикарпатье и Буковине.
По словам очевидцев, когда налетел ветер, мальчик ехал на велосипеде домой. Ветка настигла его на мосту. Оказавшийся рядом мужчина не только вызвал скорую помощь, но и остался с ребенком, прикрыв его от начавшегося града курткой.
Медики прибыли на место происшествия всего через несколько минут, однако, по их словам, мальчик уже находился в шоковом состоянии, у него отсутствовали пульс и дыхание из-за открытой черепно-мозговой травмы. До больницы его довезли, смерть констатировали уже в стационаре.
Напомним, в Киеве ураганный ветер едва не унес ребенка.143
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