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Голода никогда не было при демократиях. При авторитарных режимах голод был всегда, — Виктор Ющенко

В понедельник, 6 июля, третий президент Украины Виктор Ющенко (2005—2010 гг) неожиданно выступил с заявлением, которое вызвало бурное обсуждение в сети. «Самые высокие стандарты зарплат и пенсий дала демократия… Свобода — это ценность, с которой начинается ответ на вопрос, как построить твое благополучие», — написал Виктор Ющенко на своей странице в Facebook.

«Мы должны научиться демократии, — пишет Виктор Ющенко. — Но, я думаю, две трети нации не думают о демократии как о первостепенном. Это ошибочный рационализм, который глубоко сидит в душах многих, у кого нет понимания, что богатый стол творит свобода и демократия, как механизм защиты этой твоей свободы. Раб никогда не мог создать достаток.

Вместе с тем голода никогда не было при демократиях. При авторитарных режимах голод был всегда: будь то Советский Союз, или Северная Корея, или ряд африканских стран, или Куба и Китай. Иными словами, демократия — это один из способов умножения твоего богатства, рационализация организации твоего хозяйства. Иными словами, свобода — это ценность, это стоимость № 1, с которой начинается ответ на вопрос, как построить твое благополучие.

Я это чувствовал на себе, когда во многих аудиториях ты начинаешь говорить о свободе и демократии. Было хорошо заметно, как люди, которые смотрели на меня, не слишком скрывали свои чувства, на лицах буквально было написано: «Парень, ты где-то в облаках, мы говорим сейчас о зарплатах, о пенсиях, а ты нам рассказываешь, что свобода нас накормит». Да, я утверждаю, что свобода вас накормит. Если вы настолько гиперрационально мыслите, то подумайте: где самые высокие стандарты пенсий и зарплат? Самые высокие социальные стандарты дала демократия. Это аксиома.

Аксиомы НЕ дискутируются. Лучшую пенсию — регулярную, стабильную, общественно справедливую — найдешь в стране демократии, а не в стране коммунистического или какого-то другого авторитарного режима. Поэтому когда мы говорим о социальных стандартах — они лучшие там, где лучшая демократия. Я хотел бы утверждать, что это прямая корреляция. Каждый должен прийти к этому выводу своей дорогой, своим пониманием. Я просто хочу сказать, что демократия — один из обязательных инструментов сегодняшней общественной жизни.

Если мы этого не поймем и будем возвращаться к демократии по остаточному принципу, в качестве последнего, презираемого приоритета, если кто-то скажет себе: «Да, знаете, давайте демократию поставим на место и сейчас не будем ее обсуждать, а будем обсуждать хлеб насущный», — значит, ты не понимаешь, как создается хлеб. Ибо хлеб — следствие, а не причина", — написал Виктор Ющенко на своей странице в Facebook.





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