Ученые нашли пять мутаций, которые повышают вероятность смерти от COVID-19

Наука и технологии

Британские исследователи проанализировали геномы жертв коронавирусной инфекции и нескольких тысяч выживших после заражения и выявили, какие из мутаций повышают вероятность гибели от COVID-19. Оказалось, что мутации увеличивают риск смерти от 5 до 13 раз. Предварительные результаты своей работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv, пишет РамблерДоктор.

«Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые „управляют“ вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции. Хотя эти версии генов встречаются достаточно редко, все они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм», — пишут ученые.

За последние полгода ученые выделили несколько факторов, которые связаны с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа и гибели от COVID-19. В частности, его очень тяжело переносят пожилые люди, пациенты с болезнями сердца и сосудов, диабетом, лишним весом, а также носители второй группы крови и мутацией в гене APOE, которая связана с болезнью Альцгеймера.

Благодаря данным, которые медицинские службы Великобритании собирали в рамках проекта UK BioBank, ученые под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям открыла еще четыре подобных фактора риска, которые связаны с генами пациентов.

В проекте UK Biobank участвуют более 400 тысяч британцев, которые согласились пожертвовать свою ДНК для анализа и пройти всесторонний медосмотр. Ученые предположили, что многие из них могли заполучить коронавирусную инфекцию за последние несколько месяцев.

Гау и его коллеги связались почти с шестью тысячами участников BioBank и предложили им пройти тест на коронавирус. Кроме того, они изучили статистику по смертности от COVID-19 в Великобритании. В общей сложности ученые нашли среди участников UK BioBank 1,4 тыс. человек, которые перенесли инфекцию, а также 193 случая гибели от коронавирусной инфекции.

Чтобы найти генетические различия между погибшими и выздоровевшими участниками исследования, биологи сопоставляли наборы мелких мутаций в их ДНК. В общей сложности они выделили пять вариаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые сильно влияли на вероятность смерти от коронавирусной инфекции.

Появление мутаций в этих генах, как отмечают исследователи, повышало шансы умереть от COVID-19 примерно от 5 до 13 раз. Исследователи предполагают, что это обусловлено тем, что все эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме.

Что интересно, такие мутации у жителей Британии и всей Европы присутствуют редко — каждая из них встречается в геномах лишь 0,1−0,6% обитателей субконтинента. С другой стороны, одна из вариаций гена ALOXE3 оказалась характерна для примерно 7% выходцев из Африки, что может объяснять, почему они более уязвимы перед COVID-19.

Как предполагают исследователи, есть и другие вариации в геноме, которые влияют на исход коронавирусной инфекции. Их открытие и изучение, как заключают Гау и его коллеги, будет особенно важным для того, чтобы оценивать эффективность действия вакцин и лекарств, которые могут уничтожать или подавлять размножение SARS-CoV-2 в организме человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые установили, носители какой группы крови чаще заражаются коронавирусом.

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