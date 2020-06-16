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У Путина обиделись на «поздравление» СБУ с Днем России
Дипломаты страны-агрессора обиделись на «привет от СБУ к так называемому «Дню России», когда у зданий посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом украинской контрразведки.
В МИД РФ заявили об «отвратительной антироссийской выходке». «При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером 12 июня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — заявили дипломаты Путина, упомянув и департамент контрразведки СБУ с билбордами.
По этому поводу в МИД Украины была направлена нота протеста по поводу «нежелания украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на стене старого дома, обращенной к консульству России, нарисовали мурал с рыцарем и эмблемой Департамента контрразведки СБУ.166
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