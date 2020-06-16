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Украина

У Путина обиделись на «поздравление» СБУ с Днем России

11:09 16 июня 2020
Мурал с символикой СБУ у консульства России в Харькове

Дипломаты страны-агрессора обиделись на «привет от СБУ к так называемому «Дню России», когда у зданий посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом украинской контрразведки.

В МИД РФ заявили об «отвратительной антироссийской выходке». «При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером 12 июня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», — заявили дипломаты Путина, упомянув и департамент контрразведки СБУ с билбордами.

По этому поводу в МИД Украины была направлена нота протеста по поводу «нежелания украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на стене старого дома, обращенной к консульству России, нарисовали мурал с рыцарем и эмблемой Департамента контрразведки СБУ.

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