Происшествия

Аномальная жара убила двух человек на Херсонщине (видео)

Жаркая погода, установившаяся в Украине, стала причиной, как предполагают медики, двух смертей в Херсонской области, зафиксированных в понедельник, 6 июля.

Как передает «Суспільне. Херсон», в Приморском (Голопристанский район) на поле в комбайне нашли тело мужчины. А 25-летнюю женщину, которая работала в поле и умерла, нашли между населенными пунктами Антоновка и Садовое (Белозерский район).

«На прошлой неделе в центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратилось 15 граждан по поводу перегрева организма. Пик обращений был 4 июля, в субботу, когда 6 граждан обратились с тепловым ударом. Первые симптомы перегревания организма и солнечного удара — головная боль, головокружение, общее недомогание, может быть жажда, повышенное потоотделение, давление, сердцебиение. В таком случае человека надо отвести в тень или прохладное помещение, положить, поднять ноги, наложить холодные компрессы, дать воды и ждать медиков», — отметила заместитель директора областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Инесса Чамлай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 июля жара до +38 градусов удержится в восточных регионах Украины, а также на юге, в том числе, и в Херсонской области. А 8 июля дневная температура снизится.

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