Украина

В Украине зафиксировали более 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине подтвердили 564 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Напомним, что днем ранее в пяти областях новые случаи COVID-19 не фиксировались.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, среди заболевших за минувшие сутки — 19 детей и 16 медиков. 197 пациентов были госпитализированы. Скончался 21 заболевший, а 490 — выздоровели.

По уровню заболеваемости по-прежнему лидирует Львовская область (144) Закарпатье (83) и Киев (63).

«Второй день мы наблюдаем стабилизацию ситуации», — заявил Степанов и поблагодарил украинцев, которые соблюдают рекомендации Минздрава — носят маски и придерживаются безопасной дистанции в общественных местах, чем снижают риски распространения коронавируса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19, из них 1283 — летальных, 22 193 пациента выздоровели.

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