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Игрок «Севильи» встал в ворота после травмы голкипера и на последней минуте спас команду от гола (видео)
Настоящая футбольная драма развернулась в матче 34-го тура испанской ла лиги между «Севильей» и «Эйбаром» (1:0).
На 56-й минуте счет в поединке открыл аргентинский нападающий хозяев Лукас Окампос, и минимальный счет держался до самого окончания поединка. На седьмой компенсированной минуте травму получил вратарь «Севильи» Вацлик, и поскольку замен у хозяев уже не было, в рамку встал Окампос.
На финальный штурм оставшихся в меньшинстве андалусийцев побежал даже голкипер «Эйбара» Дмитрович, и имел прекрасную возможность сравнять счет, но его удар с линии вратарской площадки мастерски парировал Окампос, а после добивания другого игрока соперника мяч с линии ворот уже вынес партнер Лукаса Хесус Навас.
«Тренер вратарей сказал мне не выходить из ворот и оставаться между штангами. Я так и сделал, сумев отбить мяч», — поделился довольный Окампос рецептом успешной игры на линии ворот после игры.
Отметим, что в нынешнем сезоне аргентинец провел за «Севилью» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 15 мячей. А андалусийцы благодаря этой победе набрали 60 очков, находясь на четвертом месте, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
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