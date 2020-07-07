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На Киев надвигается мощная гроза: что делать и как себя вести
Синоптики предупреждают, что во вторник, 7 июля, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и, возможно, смерчи. Погода будет значительно отличаться от региона к региону, но грозы ожидаются в большинстве областей и, в частности, в Киеве.
Специалисты напоминают, как вести себя во время грозы: следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним, не касаться металлических входных дверей.
Если гроза застала вас на природе, нужно спуститься в низину, отойти от одиноко стоящих деревьев (столбов, вышек), удалиться подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в ямку (ров), а группе людей лучше разойтись по одному, снять с себя металлические предметы, спрятав их отдельно. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя укрываться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или большой группой.
В столичном управлении гражданской защиты рекомендуют при падении деревьев или веток, травмировании людей и прочих происшествиях экстренно обращаться в службы по телефонам 101 или 103.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как ураганный ветер едва не унес ребенка в Киеве. Происшествие попало на видео. За два дня до этого непогода в Киеве натворила бед: Подол ушел под воду, а деревья ломались, как спички.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»220
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».