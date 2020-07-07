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Доллар дешевеет, а евро дорожает: что происходит с курсом валют в Украине 7 июля
На вторник, 7 июля 2020 года, Национальный банк Украины повысил курс гривни на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Напомним, что после отставки главы НБУ Якова Смолия в Минфине не исключали «турбулентности» на валютном рынке.
Так, курсы гривни по отношению к валютам установлены на уровне: доллар — 27,12 гривни за доллар (27,17 днем ранее), евро — 30,72 гривни за евро (30,50 днем ранее).
Тем временем «Минфин» публикует данные о стоимости валюты на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал о том, какие политические моменты послужили причиной отставки Якова Смолия и что ждет валютный рынок, читайте на сайте «ФАКТОВ».54
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».