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Происшествия

Внезапно умер подполковник из "Азова": в сети показали фото офицера

11:54 7 июля 2020
Подполковник Олег Крашаница

Сослуживцы сообщили о внезапной смерти подполковника Олега Крашаницы («Термит») из полка «Азов» НГУ. Напомним, что осенью прошлого года в Мариуполе после инсульта умер 40-летний «азовец» Дмитрий Волонтирец (позывной «Волына»).

Офицеру было 52 года. «Он был очень опытным специалистом по минно-подрывному делу, на счету которого — километры разминированной территорий и бесчисленное количество спасенных жизней наших бойцов и гражданских», — сообщают в «Азове».

Олег Крашаница родился в Павлограде Днепропетровской области. Жил в Белой Церкви. В полк «Азов» пришел в 2015 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце мая на Донбассе внезапно умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрий Межаков. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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