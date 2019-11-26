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Прошел Иловайский котел и Дебальцево: в Мариуполе умер боец полка «Азов»
В ночь на 26 ноября в одной из больниц Мариуполя умер боец полка «Азов» Дмитрий Волонтирец (позывной «Волына»). Неделю назад в Харьковском госпитале умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который подорвался на мине в зоне ООС на Донбассе.
Мужчина умер в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь. Погибшему было 40 лет.
Как сообщили в полку, всю свою жизнь Волонтирец был связан с с военным делом. Он служил по контракту в миротворческих войсках в Ираке. В «Азов» пришел из батальона «Донбасс», пройдя Иловайский котел и Дебальцево.
Младший сержант Волонтирец был одним из основателей аэроразведки в полку. Последние годы занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка. Кроме разведки, «Волына» был одним из лучших саперов «Азова».
В 2019 году Дмитрия наградили почетным знаком «Казацкий Крест», а также орденом «За мужество» 3-й степени.
Последние дни он передавал свои знания побратимам — проводил курсы по саперному делу.
«Волына» был истинным патриотом своего государства, любил свое подразделение и был настоящей душой компании. …Мы закончим твое дело, брат!", — пишут «азовцы».
У умершего остались жена и сын.
Напомним, четыре дня назад на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка старший лейтенант Богдан Шацкий.
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