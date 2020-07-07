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Работала три года: под Винницей иностранец организовал детскую порностудию (фото, видео)
В Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Австрии и его жену-украинку, которые под видом модельного агентства для детей осуществляли фото- и видеосъемку, носящие признаки порнографии. Ранее в Днепре разоблачили музруководителя детского художественного коллектива, склонявшего воспитанников к интиму и распространявшего детское порно.
Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, супружеская пара занималась этим «бизнесом» в течение трех лет. «По предварительной информации следствия, 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах», — сообщают в областной полиции.
Следователи выяснили, что детей снимали без согласия их родителей. Материалы выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали их преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую затем конвертировали в гривню.
Эксперты считают, что отснятые фото- и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию). Санкция статьи — до 12 лет заключения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре задержали мужчину, который годами распространял детскую порнографию в сети. За последние несколько лет он загрузил в сеть почти 400 фото- и видеофайлов, имеющих признаки детской порнографии321
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