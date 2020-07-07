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Антициклон Xabi заставит жару отступить: синоптик рассказала о погоде в Украине 8 июля
В среду, 8 июля, западный антициклон Xabi «подтолкнет» атмосферный фронт с осадками в восточном направлении.
«Поэтому 8 июля грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на Левобережье Украины. Периодические дожди пройдут в западных областях Украины. А на Киевщине, Житомирщине, Винниччине до Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма будет сухо», — такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко и обещает ослабление жары.
Так, днем в среду ожидается + 20 + 26 градусов. На западе — до + 18 + 24 градусов, на юге, востоке, на Днепропетровщине — до + 26 + 30 градусов. Все еще жарко (до +33 градусов) будет в Луганской и Донецкой областях.
«Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины ожидается 9−10 июля», — обещает синоптик.
В Киеве 8 июля существенные осадки маловероятны. Дожди могут пройти ночью и утром. Температура воздуха — до +22 +23 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве ночь на 5 июля оказалась самой теплой за 140 лет — температура не опускалась ниже +20,6 °С.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».57
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