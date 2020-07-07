Старейшие в мире сиамские близнецы скончались в возрасте 68 лет (фото, видео)

Мир

В американском городе Дейтон (штат Огайо) в возрасте 68 лет скончались старейшие в мире сиамские близнецы — Ронни и Донни Гэлион.

Как сообщает Daily Mail, братья появились на свет сросшимися в области живота. У них был один на двоих кишечник и половой орган, которые контролировал Донни. При этом у каждого из них было свое собственное сердце, желудок, пара рук и ног.

Врачи пришли к выводу, что разделить близнецов, гарантируя, что они оба останутся в живых, невозможно. И их родители отказались от операции. С трехлетнего возраста Ронни и Донни выступали на ярмарках, в цирках и в различных шоу. Родная мать Ронни и Донни отказалась от них, их воспитывали отец и мачеха. Сиамские близнецы содержали семью (у них было еще семеро братьев и сестер) и сами оплачивали свои медицинские счета.

Ронни и Донни, которые никогда не были женаты, делили работу по хозяйству. Братья имели право голосовать по отдельности, но путешествовали по одному паспорту.

Свою деятельность в индустрии развлечений братья Гэлион завершили в 1991 году. В 2010 году состояние их здоровья резко ухудшилось. Заботу о Ронни и Донни взял на себя их младший брат Джим.

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