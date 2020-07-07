Происшествия

Избили и затолкали в багажник: в Черновцах переполох из-за похищения мужчины

В Черновцах проводится специальная полицейская операция по розыску похищенного утром 7 июля мужчины. Напомним, в июне аналогичное происшествие случилось в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Информация об инциденте на улице Сечевых Стрельцов поступила на линию «102» около 10:00.

По словам звонившего, трое неизвестных сначала избили мужчину, а затем силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля ВАЗ 2106 светлого цвета.

Предположительно они направились в сторону села Магала.

В полиции уточнили, что розыск похищенного ведется как на территории Черновцов, так и на территории соседних Глубоцкого и Новоселицкого районов.

Напомним, недавно на Одесчине вынесли приговор педофилу, который выкрал ребенка прямо с территории детской площадки. Следствие по делу растянулось почти на год.





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