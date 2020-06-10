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Происшествия

Похитил мальчика с детской площадки: под Одессой насильнику вынесли приговор

12:01 10 июня 2020
детская площадка

Ильичевским городским судом в Черноморске Одесской области к 12 годам лишения свободы приговорен мужчина за изнасилование 8-летнего мальчика.

Следствием установлено, что в июле 2018 года 31-летний местный житель похитил — прямо с детской площадки — мальчика, привел его к себе домой и изнасиловал.

В полицию с заявлением обратилась жительница Черноморска. По словам женщины, мальчик ушел на прогулку, а потом перестал отвечать на телефонные звонки.

Полицейские выяснили, что последний раз ребенка видели на улице с незнакомым мужчиной, личность которого и адрес установили. В его квартире правоохранители нашли разыскиваемого мальчика, в отношении которого было совершено половое преступление.

Суд признал подсудимого виновным в похищении, причинении физических страданий и изнасиловании малолетнего ребенка. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области был осужден серийный педофил, но максимальный срок ему не дали.

Читайте также: Жертвами 41-летнего педофила в Киеве стали девять девочек

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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