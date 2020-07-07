Происшествия

На Полтавщине неизвестные подорвали машину «Укрпочты» и скрылись с 2,5 млн гривен: первые детали и фото

Во вторник, 7 июля, около 10 часов утра полиция получила сообщение о том, что возле села Тишки Лубенского района Полтавской области неизвестные совершили нападение на автомобиль «Газель», принадлежащий «Укрпочте». (Ранее в Житомире вооруженные грабители напали на перевозивших деньги полицейских.)

В результате нападения на автомобиль «Укрпочты» пострадали охранник и водитель. Охранник с серьезными травмами находится в реанимации Лубенской горрайонной больницы.

Злоумышленникам удалось скрыться с табельным пистолетом охранника и крупной суммой денег — порядка 2,5 миллионов гривен.

— Правоохранители, работающие сейчас на месте происшествия, устанавливают, каким образом грабители остановили «Газель», — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. —По предварительным выводам, они бросили в кабину автомобиля взрывное устройство. В области введен план «Перехват». На въездах в областной центр проверяют автотранспорт. Решается вопрос о внесении сведения в Единый реестр по факту разбоя и покушения на убийство. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о нападении на инкассаторский автомобиль в Одессе. Грабителей задержали по горячим следам.

А в Днепре погиб 30-летний полицейский, получивший смертельное ранение при задержании подозреваемого в разбое и ограблении.

Фото ГУ НП в Полтавской области

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