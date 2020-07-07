Сделка на полмиллиарда: в США заключили рекордный контракт в истории спорта (фото)

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Действующий чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити» продлил контракт с защитником Патриком Махоумсом. Официальный сайт клуба сообщает, что новое соглашение, которое вступит в силу с 2022-го, рассчитано на 10 лет.
We have signed QB Patrick Mahomes to a 10 year extension. Mahomes secured with Chiefs for the next 12 seasons. pic.twitter.com/ZsADdVkvxZ— Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 6, 2020
Добавим, что контракт 24-летнего футболиста, выступающего за «Канзас-Сити» с 2017 года, — рекордный в истории спорта. Как сообщает официальный сайт НФЛ со ссылкой на источник, близкий к клубу, сумма сделки составит 503 миллиона долларов.
Отметим, что текущий рекорд принадлежит бейсболисту клуба «Лос-Анджелес» Майку Трауту, который в 2019-м также подписал 10-летний контракт на общую сумму в 430 млн долларов.
Напомним, что в начале февраля «Канзас-Сити» в финале НФЛ обыграл «Сан-Франциско» (31:20), а Патрика Махоумса признали лучшим игроком (MVP) поединка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 42-летний легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон продлил контракт с «Ювентусом».162
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