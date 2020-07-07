Минобороны просят отсрочить призыв выпускников в армию

Украина

Весенний призыв в армию, который в Украине в этом году в связи с карантином перенесли на май-июль, для выпускников школ и учреждений высшего образования просят отсрочить.

Для того, чтобы обеспечить возможность лицам призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва.

В этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля. Поэтому многим мужчинам в возрасте 18−19 лет уже приходят повестки из военкоматов.

Отметим, военкоматы находятся в сфере управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а решение о призыве принимается призывными комиссиями, председателями которых заместители председателей областных государственных администраций.

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет держит этот вопрос на контроле, сообщили в МОН.

Напомним, несмотря на то что зимой 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию будут призывать юношей, достигших 18-летнего возраста, они смогут пойти на срочную службу лишь по собственному желанию.

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