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Шоу-бизнес

«Гарна»: Александр Пономерев порадовал поклонниц новым хитом (видео)

15:29 7 июля 2020
Александр Пономарев

Певец Александр Пономарев, представший в качестве «поющего водителя», порадовал поклонниц новым хитом. Народный артист Украины презентовал лирическую песню «Гарна» и лирик-видео с многочисленными фотографиями поклонниц. Певец считает, что женская красота правит миром, сражает и вдохновляет мужчин.

«Хочу сказать всем женщинам: что бы ни происходило у вас в жизни, помните, что вы — хорошие, красивые! Своей красотой вы способны править миром, а мы, мужчины, уязвимы от одного вашего взгляда. Приглашаю своих поклонниц: смотрите видео, находите себя, делайте скрин, пишите впечатления и отмечайте меня. Я вас люблю и все — для вас», — прокомментировал Александр Пономарев новую работу.

Также он объявил конкурс-флешмоб, предлагая придумать и снять танцевальное движение на песню «Гарна» и отметить его страницу в социальных сетях.

Ранее свое новый хит с провокационным названием A HUEVO представила Настя Каменских.

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