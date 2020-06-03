«Поющий водитель»: известный артист ищет работу в сети (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Александр Пономарев, который недавно показал, как тренируется во время карантина, решил найти себе работу.

«Никому не нужен поющий водитель?» — поинтересовался он у подписчиков, добавив видео, на котором поет за рулем автомобиля.

Поклонницы певца заинтересовались «Прекрасный водитель, с удовольствием бы прокатилась», «Это просто — мечта!!! С таким певучим водителем забудешь, куда и ехать надо», «Это же дорого! Но я готова торговаться», «Сказка. Прекрасный водитель», — пишут они в комментариях.

Как видим, без работы Пономарев не останется в это время, когда нет концертов.

Ранее продюсер Потап (Алексей Потапенко) отметил в интервью «ФАКТАМ», что после карантина «останутся на плаву» только «народные любимчики».

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