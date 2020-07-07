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Балерина Екатерина Кухар получила престижную должность от Минкульта
Известная балерина Екатерина Кухар, вошедшая в состав жюри нового сезона «Танців з зірками», получила престижную должность от Министерства культуры. Ее назначили исполняющим обязанности директора Киевского хореографического училища, которое она сама когда-то окончила. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики. Кухар уже представили коллективу.
«Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим», — говорится в сообщении.
Екатерина отметила, что в первую очередь займется повышением квалификации педагогов, разработкой современных учебных планов, получением заведением III-IV уровня аккредитации, а также разработкой «украинской методики классического танца».
Напомним, Киевское государственное хореографическое училище готовит артистов балета.
Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов в августе 2019 года получил звание народного артиста Украины. Президент Владимир Зеленский вручил награды Потапу, Тине Кароль и другим артистам.76
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