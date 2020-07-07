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Бронежилеты, каски и гранаты — на выбор: в Одессе служащий арсенала торговал военным имуществом (фото)

18:00 7 июля 2020
задержание

В Одессе задержали военнослужащего, который торговал военным имуществом. Ранее на торговле оружием попался священник одного из Ровенских храмов, который возил его из зоны боевых действий на Донбассе.

Следствие по делу одесского военного установило, что за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 дымовые шашки и почти 5 килограммов тротила военнослужащий планировал получить 110 тысяч гривен.

После первого транша в сумме 28,5 тысяч гривен правоохранители задержали торговца, сообщили в Офисе генпрокурора.

Во время обыска по месту жительства задержанного и в его машине были обнаружены и изъяты 12 бронежилетов и касок, 3 гранаты Ф-1. Другие взрывчатые вещества найдены в заранее оборудованном схроне.

Кроме того, 2 июля правоохранители задокументировали факт сбыта этим же военнослужащим 2 гранат Ф-1 и РГД-5, бронежилета и каски по 5 тысяч гривен.

Правоохранители исследуются обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части военное имущество. Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на блокпосту Лисичанск-Бахмут СБУ задержала «волонтеров», которые пытались вывезти из Луганской области целый арсенал оружия и боеприпасов.

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