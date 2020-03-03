Ранее судимый священник торговал оружием из зоны АТО: изъятый арсенал впечатляет (фото)

Происшествия

В Ровенской области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили настоятеля одного из местных храмов, который торговал оружием.

Оружие и взрывчатку священник привозил с зоны боевых действий на Донбассе, где в течение 2015−2018 годов неоднократно находился с проповедническими миссиями.

Чтобы избежать разоблачения, после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.

Правоохранителям удалось задокументировать продажу священником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен.

Следователи СБУ установили, что священник ранее уже был судим за торговлю оружием.

По данному факту священнику-коммерсанту сообщено о подозрении.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, продававшего уголовникам оружие и боеприпасы, привезенные из зоны ООС. А в Запорожье СБУ задержала банду торговцев оружием, которые, наладили «бизнес» через специализированные оружейные форумы в интернете.

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