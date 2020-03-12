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Происшествия

СБУ перехватила "волонтеров", пытавшихся вывезти из Луганской области крупную партию оружия (фото)

18:05 12 марта 2020 64
оружие
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 марта, на блокпосту Лисичанск-Бахмут оперативники Нацполиции, сотрудники СБУ, спецназовцы и бойцы батальона «Херсон» пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов. Ранее СБУ задержала священника одного из Ровенских храмов, который торговал оружием.

Как сообщили в Нацполиции, во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет «Утес», 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются источники происхождения обнаруженного арсенала, цели его вывоза и назначения.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, продававшего уголовникам оружие и боеприпасы, привезенные из зоны ООС. А в Запорожье СБУ задержала банду торговцев оружием, которые, наладили «бизнес» через специализированные оружейные форумы в интернете.

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