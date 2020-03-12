- 18:05 СБУ перехватила "волонтеров", пытавшихся вывезти из Луганской области крупную партию оружия
- 17:56 Биатлон в Контиолахти: Пидручный завершил спринт на этапе Кубка мира в топ-20
- 17:46 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 17:44 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 17:41 Кернесу пригрозили уголовной ответственностью за отказ от карантина в школах Харькова
- 17:30 Народная инициатива в действии: СМИ сообщили об отзыве 16 депутатов «Оппозиционного блока» в Северодонецке
- 17:29 "Улыбайтесь, господа!": сеть смешными мэмами отреагировала на шествие коронавируса по миру
- 17:26 УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на следующий год, — СМИ
- 17:16 Собака-единорог: у щенка одно ухо посреди макушки
- 17:10 Дело Шеремета: суд отказался отпустить Антоненко
- 17:00 Известный российский актер попал в больницу с ножевым ранением
- 16:53 Дочь Миллы Йовович сыграет Черную Вдову и главную роль в экранизации диснеевского мультфильма
СБУ перехватила "волонтеров", пытавшихся вывезти из Луганской области крупную партию оружия (фото)
В четверг, 12 марта, на блокпосту Лисичанск-Бахмут оперативники Нацполиции, сотрудники СБУ, спецназовцы и бойцы батальона «Херсон» пресекли попытку вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов. Ранее СБУ задержала священника одного из Ровенских храмов, который торговал оружием.
Как сообщили в Нацполиции, во время проверки автомобиля Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет «Утес», 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.
На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четыре человека, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются источники происхождения обнаруженного арсенала, цели его вывоза и назначения.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, продававшего уголовникам оружие и боеприпасы, привезенные из зоны ООС. А в Запорожье СБУ задержала банду торговцев оружием, которые, наладили «бизнес» через специализированные оружейные форумы в интернете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!