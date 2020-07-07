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В сети обсуждают видео, снятое во время рекламной паузы передачи «Свобода слова на ICTV», во время которой «слуга народа» Ирина Верещук рассказывает, откуда она взяла информацию о поздравлении пятым президентом Украины Петром Порошенко президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году. Ситуацию прокомментировал волонтер и общественный деятель Алексей Мочанов на своей странице в Facebook

«12 июня 2014 года избранный 25 мая в один тур президентом Украины г-н Петр Порошенко поздравил президента РФ г-на Путина с Днем России.

Сейчас по этому поводу начался хайп.

Для меня, например, ничего странного в этом поздравлении нет. Инаугурация Порошенко состоялась 7 июня, за 5 дней до события за поребриком.

Да, россияне уже отшвартовали нашу Автономную Республику Крым, уже сбивали наши вертолеты, расстреливали наших СБУшников, резали под Волновахой наших мотострелков из 51 ОМБр, но Россия еще не была признана агрессором, а война не была названа войной.

И до сих пор не признана и не названа.

Только через сутки, в ночь с 13 на 14 июня, лугандоны собьют наш Ил с десантниками и экипажем, а в Марике расстреляют смену погранохраны на мосту.

Петр Порошенко, кроме всего прочего, — дипломат, и имел полное право использовать все дипломатические ходы и уловки, чтобы закончить необъявленную войну, если не за часы, то за недели своего президентства. Одна из которых, недель, уже к тому времени истекла.

Ну поздравлял и поздравлял.

Ему не могут это вменять в вину те, кто сам не кристально чист и не особо радикален в действиях.

Не на словах и не в настроениях.

В делах.

А сторонники Порошенко, называющие себя «активным меньшинством», не могут предъявлять претензий Верховному за то, что он пытался наладить дипломатический канал между первыми лицами недобрососедских стран и каким-то образом решить миром возникший с подачи и при подстрекательстве России вооруженный конфликт на украинском юго-востоке.

Одно непонятно: на хрена Петр Алексеевич так отчаянно отказывается и открещивается от этого сообщения и поздравления?

Говорит, что это российский вброс, что усы Пескова брешут и что не было такого поздравления.

Россиянам несложно будет выждать — и опубликовать оригинал. Хотя и про него сейчас скажут, что это фейк и подстроили. Как мычат, что фейк — про Гончаренко, Одессу, колорадские ленточки и его заявления с трибуны про русский язык… Ага…

А я считаю, что тогда и надо было «пиджакам», дипломатам, политикам и президентам разговаривать. Общаться. Искать пути выхода из патовой и вкрай раскаленной ситуации.

И вообще, я хоть категорически не голосовал за Порошенко ни в 2014, ни в 2019, в 2014-м я к Петру Алексеевичу присматривался, оценивал его слова, дела, назначения и шаги с поступками.

Неприятие пришло после Логвиново, Дебальцево.

После слов брехни про то, что ПП учасник боевых действий (студентам похвастал, интересно, где получил и платит ли со скидкой УБД за жилье? Есть вариант, что секретарем РНБО летал на день с делегацией к нашим военным в Багдад)

К Зеленскому тоже присматривался год, как и к ПАПе.

Похоже, им там всем пороблено…" — написал Алексей Мочанов на своей странице в Facebook

Ранее политолог Олеся Яхно прокомментировала слова Владимира Зеленского на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины, заявившего о том, что «украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать».

Фото: стоп-кадр видео

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