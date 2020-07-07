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Происшествия

Трагедия под Николаевом: лошадь понесла повозку с малышами, погибла 2-летняя девочка

18:51 7 июля 2020
Телега

В понедельник, 6 июля, в Веселиновском районе Николаевской области лошадь понесла повозку, в которой были трое маленьких детей. Ранее под Одессой смертельные ожоги получила 5-летняя девочка.

Как сообщают «Новости-N», отец с тремя детьми — мальчиком 2016 г. р. и двойняшками (мальчиком и девочкой 2018 г. р.) — приехал в повозке с лошадью к скважине за водой. Пока он набирал питьевую воду, лошадь внезапно побежала, и понесла повозку в кювет. При этом двухлетняя девочка и ее четырехлетний брат выпали из повозки. Девочка скончалась на месте, а мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Двухлетний мальчик сумел удержаться и не получил травм.

Ранее сообщалось, что девятилетнюю девочку убило током в фонтане.

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