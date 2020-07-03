В Одессе от ожогов умерла 5-летняя девочка — мать поздно вызвала «скорую»

Происшествия

В пятницу, 3 июля, в ожоговом отделении Одесского областного медицинского центра умерла маленькая Катюша. Медики, отчаянно боровшиеся за жизнь ребенка с ожогами четвертой, самой сложной, степени, спасти ее не смогли. Из-за упущенного времени.

Об этом сообщила известный волонтер Екатерина Ножевникова, возглавляющая благотворительный фонд, на счету которого сотни спасенных жизней.

«История, по сути, наша, обычная… Маленькое село в области. (Как стало известно «ФАКТАМ», ЧП случилось в Захарьевском районе Одесской области. — Ред.) Мама, одна воспитывающая троих детей (5, 7, 9 лет). Папа, который приезжает раз в два года, а потом о нем не слышно ничего. Выплата от государства 4200 грн на всех детей за многодетность и как матери-одиночке.

Большой огород и каждодневная работа там, чтобы вырастить хоть что-то на пропитание. Корова, которую нужно доить. И детки, которые из-за этого чаще всего сами по себе…" - описывает ситуацию волонтер.

По ее словам, девочка играла со спичками и на ней загорелась синтетическая футболка. Расплавившуюся футболку снимали с ребенка уже вместе с… кожей.

Однако после ужасающего ЧП мать еще почти сутки не везла ребенка в больницу — говорит, что собирала у соседей деньги на… вызов скорой помощи.

«Скорую» мама вызвала на следующее утро. Как обычно, объяснение, что не было денег… Мне каждый раз хочется головой об стену от этих объяснений ударится. Истории о «страшной скорой», которая не возьмет без денег, — это уже полный бред, который распространяют любители ужастиков о том, что «вокруг — полная зрада». Увы, у нас это далеко не первый случай", — с болью констатирует Ножевникова.

Когда девочку госпитализировали, она была уже в критическом состоянии — 35 процентов обожженной поверхности тела.

На первоочередные лекарства для Кати было нужно 12 тысяч гривен. В считаные часы собрали 23 тысячи. За ночь состояние маленькой пациентки ухудшилось…

Самое печальное в этой трагедии, что жизнь Катюше можно было спасти. Для этого поначалу требовалось совсем немногое — своевременный вызов скорой помощи.

«Еще раз хочу напомнить родителям, что есть статья за неоказание помощи малолетнему, заведомо находящемуся в опасном для жизни состоянии и повлёкшее за собой тяжелые повреждения или смерть. Карается сроком от 3 до 5 лет лишения свободы.

Мучения ребенка и искалеченная жизнь родителя, на мой взгляд, куда страшнее, чем «злая» скорая помощь, которую не вызвали вовремя", — заключает известный волонтер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области пятиклассник скончался на операционном столе в районной больнице. Выяснилось, что двое суток мальчик мучился от острых болей в животе, якобы из-за съеденной зеленой черешни, однако мать сначала обратилась не к врачу, а к знахарю.

Уже при вскрытии в желудке мальчика обнаружили металлические предметы (гайки, болты, саморезы). Но врачи утверждают, что ребенка можно было спасти, если бы его вовремя доставили в больницу.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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