Общество и люди

Фонтан-убийца: девятилетняя девочка пыталась достать кепку и погибла от удара током в воде

В России зафиксирован еще один печальный случай смерти ребенка в воде от удара током. Только в этот раз виновником гибели было вовсе не упавшее в воду мобильное устройство, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в станице Березовская Волгоградской области.

Девочка залезла в фонтан, чтобы достать упавшую кепку, но получила удар током.

Уточняется, что ребенок играл в парке возле фонтана вместе со своей подругой, при этом дети находились без присмотра взрослых.

Когда девочку начало бить током в воде, ее подруга вытащила ее на землю, однако оказать помощь школьнице своими силами не смогла. Подоспевшим на место происшествия взрослым тоже не удалось ее спасти.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причиной короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании фонтана. В администрации станицы уже прошли проверки, изъята связанная с фонтаном техническая и финансовая документация.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ЮАР мальчика убил надувной батут, который приобрели родители, чтобы он не скучал на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса. Во время игры Педре, убегая от своего приятеля, споткнулся и случайно задел ногой мотор батута. Мать рассказала, что внезапно сына начало трясти — он получил сильнейший удар тока. Женщина бросилась ему на помощь, пытаясь оттащить от мотора, но ее также ударило током. Реанимировать ребенка не удалось.

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