Происшествия

Во вторник, 7 июля, сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях в ходе спецоперации предупредили диверсию на Северодонецком предприятии «Азот» и задержали диверсанта-разведчика. Ранее в Харькове СБУ обезвредила российского разведчика.

По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ России.

Выполняя задание своих кураторов, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22.

Диверсант планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории Северодонецкого объединения «Азот», который отнесен к объектам 1 степени химической опасности.

Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массового уничтожения жителей Луганской области, сообщили в Офисе генпрокурора.

На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 тонн аммиака.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов «ЛНР», собиравших информацию о людях, которые посещают мирную территорию Украины.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter