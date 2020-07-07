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СБУ обезвредила российского диверсанта, намеревавшегося устроить экологическую катастрофу на Луганщине (фото)
Во вторник, 7 июля, сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях в ходе спецоперации предупредили диверсию на Северодонецком предприятии «Азот» и задержали диверсанта-разведчика. Ранее в Харькове СБУ обезвредила российского разведчика.
По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ России.
Выполняя задание своих кураторов, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22.
Диверсант планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории Северодонецкого объединения «Азот», который отнесен к объектам 1 степени химической опасности.
Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массового уничтожения жителей Луганской области, сообщили в Офисе генпрокурора.
На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 тонн аммиака.
Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов «ЛНР», собиравших информацию о людях, которые посещают мирную территорию Украины.193
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