В Харькове СБУ обезвредила российского разведчика "Сумрака" (фото, видео)

Происшествия

В Харькове сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, который работал на 74-й разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. На днях в Мариуполе задержали боевика из банды Безлера.



В ходе следствия было установлено, что харьковского агента завербовали спецслужбы РФ время его выезда в Россию.



Агенту дали псевдоним «Сумрак» и поставили задачу собирать информацию с ограниченным доступом о воинских частях, дислоцирующихся в Харьковской области.

Следователи выяснили, что «Сумрак» собирал данные о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.



Силовики задержали агента в центре Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для применения их в воздушных радиосетях авиации ВСУ и госавиации Украины (информация имеет гриф «секретно»).

В ходе задержания и обыска у предателя изъяли носители информации со сведениями с ограниченным доступом.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СБУ.

Напомним, 9 июня Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в госизмене и пособничестве в покушении на теракт.

Более подробно о генерале Шайтанове читайте в материале «ФАКТОВ».

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