26.80 / 27.06 30.03 / 30.53
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полиция разыскивает бежевые «Жигули» с черным передним крылом и с 2,5 млн гривен (фото, видео)

20:45 7 июля 2020
Полиция разыскивает бежевые «Жигули» с черным передним крылом и с 2,5 миллионами гривен (фото, видео)

Во вторник, 7 июля, как сообщали «ФАКТЫ», неизвестные около 10:00 возле села Тишки Лубенского района Полтавской области подорвали машину «Укрпочты» и скрылись с 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника.

Согласно информации, которая появилась под вечер на сайте ГУ НП в Полтавской области, подозреваемые в разбойном нападении на «Газель» государственного предприятия почтовой связи с места происшествия скрылись на автомобиле «ВАЗ 2108» светло бежевого цвета. Особая примета ВАЗа — правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры номерного знака авто — возможно 59 или 58, последние буквы — СК.

«Преступники вооружены и опасны! Ни в коем случае не пытайтесь задержать их самостоятельно. Если вы видели похожий автомобиль, как на фото, или можете сообщить другую полезную следствию информацию относительно обстоятельств нападения, срочно звоните в полицию по номерам:

  • (0532) 517 702 (дежурная часть Главного управления НПУ в Полтавской области),
  • 095 19 11 300 (дежурная часть Лубенского отдела полиции),
  • 050 40 74 334 (управление уголовного розыска Главного управления полиции области" — говорится в сообщении.

Начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев уточнил, что почтовый автомобиль ехал с корреспонденцией и большой суммой денег, предназначенных для различных выплат, в том числе и пенсионных, из Лубен в Лохвицу, заезжая по дороге на сельские почтовые отделения. Взрывное устройство над кабиной, которое рвануло под Тишками, было смонтировано и заложено заранее. В результате взрыва больше пострадал охранник — его спасают в реанимации Лубенской горрайонной больницы. Женщина-водитель получила не столь тяжелые ранения, но она тоже нуждается в медицинской помощи.

В области введен план «Перехват», вследствие чего на въездах в Полтаву образовались длинные пробки.

Тем временем в Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов.

Фото, видео — ГУНП в Полтавской области

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

СБУ

В Киеве поймали российского куратора главарей "ДНР" (видео)

палатка

В Москве ураганный ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей: впечатляющее видео

тушение пожара

Число жертв лесного пожара на Луганщине возросло до пяти, Зеленский срочно созвал совещание

ВОЗ

«Вспышка ускоряется»: ВОЗ обнародовала новые данные о пандемии коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер