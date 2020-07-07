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Полиция разыскивает бежевые «Жигули» с черным передним крылом и с 2,5 млн гривен (фото, видео)
Во вторник, 7 июля, как сообщали «ФАКТЫ», неизвестные около 10:00 возле села Тишки Лубенского района Полтавской области подорвали машину «Укрпочты» и скрылись с 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника.
Согласно информации, которая появилась под вечер на сайте ГУ НП в Полтавской области, подозреваемые в разбойном нападении на «Газель» государственного предприятия почтовой связи с места происшествия скрылись на автомобиле «ВАЗ 2108» светло бежевого цвета. Особая примета ВАЗа — правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры номерного знака авто — возможно 59 или 58, последние буквы — СК.
«Преступники вооружены и опасны! Ни в коем случае не пытайтесь задержать их самостоятельно. Если вы видели похожий автомобиль, как на фото, или можете сообщить другую полезную следствию информацию относительно обстоятельств нападения, срочно звоните в полицию по номерам:
- (0532) 517 702 (дежурная часть Главного управления НПУ в Полтавской области),
- 095 19 11 300 (дежурная часть Лубенского отдела полиции),
- 050 40 74 334 (управление уголовного розыска Главного управления полиции области" — говорится в сообщении.
Начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев уточнил, что почтовый автомобиль ехал с корреспонденцией и большой суммой денег, предназначенных для различных выплат, в том числе и пенсионных, из Лубен в Лохвицу, заезжая по дороге на сельские почтовые отделения. Взрывное устройство над кабиной, которое рвануло под Тишками, было смонтировано и заложено заранее. В результате взрыва больше пострадал охранник — его спасают в реанимации Лубенской горрайонной больницы. Женщина-водитель получила не столь тяжелые ранения, но она тоже нуждается в медицинской помощи.
В области введен план «Перехват», вследствие чего на въездах в Полтаву образовались длинные пробки.
Тем временем в Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов.
Фото, видео — ГУНП в Полтавской области136
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!