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В Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов (фото, видео)
В ночь на вторник, 30 июня, столичные полицейские задержали банду, которая ограбила частный дом под Киевом, вынеся из него сейф с деньгами и драгоценностями. Ранее сообщалось об ограблении дома в Козине, где живет известная супружеская пара.
Как сообщают в столичном главке Нацполиции, задержаны двое граждан Украины и двое граждан Грузии. У троих из них — криминальное прошлое. Так, 42-летний иностранец был ранее судим в Грузии за убийство, а его 43-летний соотечественник — за незаконное хранение оружия. 62-летнего украинца судили за совершение имущественных преступлений.
«Мы подозреваем их в совершении нескольких преступлениях, совершенных на территории Киева и Киевской области. Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя. Угрожая оружием, они связали ее и завладели деньгами и драгоценностями», — заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко и добавил, что спецназовцы задержали злоумышленников через несколько минут после поступления сообщения по спецлинии «102» о совершении преступления.
У задержанных изъято огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях. Изъятое направлено на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Членов банды проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают их возможных сообщников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом силовики задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на разбойных нападениях в Киевской области.24
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