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В Киеве поймали российского куратора главарей "ДНР" (видео)
Сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданина К., который в течение 2014−2020 годов был одним из кураторов так называемого «руководства» «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил России. Ранее в Харькове СБУ обезвредила российского разведчика.
Сообщается, что гражданин К. принимал активное участие в создании так называемого «разведывательного управления ДНР» и других подразделений террористов.
В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над «руководителями» «ДНР».
Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей «ДНР» Александра Захарченко, Александра Бородая и других.
Кроме того, часть обнародованных записей — это разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), обвиняемым по делу о сбитом малазийском «Боинге» рейса MH17.
Задержанному гражданину Украины в ближайшее время будет вручено уведомление о подозрении. Ему инкриминируют создание террористической организации, сообщили в СБУ.
Напомним, сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях в ходе спецоперации предупредили диверсию на Северодонецком предприятии «Азот» и задержали диверсанта-разведчика, который был послан подорвать емкости с аммиаком.177
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!