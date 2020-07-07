Мир

На самом деле никто не знает, как Россия проголосовала на "референдуме", даже его организаторы, — Шлосберг

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию, которое называют референдумом по «обнулению» сроков президента Путина, прошло вне закона и это не подлежит юридической оценке. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал российский политик, депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Политик отметил, что ЦИК издала некую инструкцию, где разрешалось не применять нормы избирательного законодательства, что превратило происходящее в России с 25 июня по 1 июля, в некую «квазипроцедуру».

«Система была выстроена таким образом, что мы не знаем, как на самом деле проголосовала Россия. Никто не знает, даже сами организаторы этой огромной мистификации. Это была клятва на лояльность, единственной целью которой стала присяга Путина на пожизненное правление. Больше ничего, — отметил Шлосберг.

Политик считает, что в такой ситуации комментировать официальные цифры невозможно. Это была мистификация, а ее комментировать нельзя. В обеспечении этой мистификации были задействованы сотни тысяч людей. При этом, отмечает Шлосберг, в эту мистификацию верит сам Путин, уже поблагодаривший россиян за искреннюю всенародную поддержку.

Политик отмечает, главной целью поправок было не только личное желание Путина, но и желание всего его окружения. Эти люди к такой системе привыкли и категорически не хотят перемен, потому тогда они лишатся должностей, влияния, денег, защиты, государственных гарантий. Продолжение правления Путина, в их понимании, это гарантия их собственного благополучия и безопасности, которой они могут лишиться при реальной смене власти.

Напомним, официальные результаты референдума за поправки в Конституцию представили так — 77,92 процента «за», 21,27 процента «против» внесения поправок в основной закон РФ. Лучше всего отчитались в Чечне.

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