Путин без маски и перчаток проголосовал за свое «обнуление»: как в России меняют конституцию

Мир

В среду, 1 июля, россияне массово отправились на избирательные участки, чтобы принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в конституцию. Если эта затея удастся, а сомневаться в успехе мероприятия не приходится, Владимир Путин получит легальную возможность оставаться у власти до 2036 года. Собственно, изменение конституции ради этого и затевалось.

Интересно, что подавляющее большинство россиян так толком и не разобралось, в чем состоят предложенные поправки. В народе весь пакет называют «обнулением сроков президента». Чтобы протащить эту в прямом смысле государственную аферу, в Кремле придумали целый механизм. Поправки протаскивали, нарушая действующую конституцию, в которой четко прописана процедура внесения изменений. Для этого необходимо проводить референдум и созывать Конституционное собрание. Кроме того, оппозиционные партии имели право внести свои альтернативные проекты. Кстати, «Яблоко» и КПРФ их подготовили. Все варианты должны были широко обсуждаться в СМИ.

Но Путин понимал, что такими способами нужные ему поправки приняты не будут. И он с самого начала процесса изменил правила игры. Была придумана новая форма плебисцита — общероссийское голосование. И здесь уже, в отличие от референдума, не важны явка, кворум, способ и место голосования. Сам процесс растянули на неделю.

Правда, ход игры был нарушен пандемией COVID-19. Пришлось перенести голосование с мая на конец июня-начало июля. Власти заявили, что обеспечат безопасность избирателей. При входе на избирательные участки людям измеряют температуру, выдают одноразовые перчатки, маску и ручку. Даже самому Путину дали одноразовую ручку. А вот маску и перчатки президент так и не надел.

Можно было бы от души посмеяться, если бы это не было так грустно, над тем, как проходило голосование. Действовали не только привычные постоянные избирательные участки, но и импровизированные, организованные так называемыми «волонтерами конституции». Урны для бюллетеней ставили просто на улице на два кирпича, стул, багажник автомобиля. А на асфальте или заборе рисовали мелом стрелочки, направляющие избирателей к таким вот местам волеизъявления. Как написал известный российский политолог Иван Преображенский, «даже незаконные референдумы в Крыму, Донецке и Луганске проводились солиднее». «Такое ощущение, что Кремль тогда только тренировался, чтобы потом перенести эти наработки назад в Россию. Но даже там, даже в условиях идущих боевых действий, было больше шансов проверить полученные результаты, чем в современной России, где выборы проводятся уже более ста лет, а женщины, например, получили право голоса в 1917 году, задолго до многих стран Западной Европы», — добавил он.

Не обошлось без громких скандалов. В Санкт-Петербурге журналист издания «Медиазона» Давид Френкель приехал на один из участков, узнав о том, что там председатель комиссии пытается удалить члена комиссии с правом решающего голоса. Когда журналист попытался вежливо, но настойчиво прояснить ситуацию, вызвали полицию. Френкеля обвинили в том, что он мешает работе комиссии. Он попросил полицейских представиться. Его вытащили на улицу силой. При этом полицейский сломал Давиду руку. В больнице подтвердили перелом, необходима операция.

Другой известный журналист — Павел Лобков — на деле показал, как можно проголосовать дважды! Сначала он сделал это онлайн, зарегистрировавшись в интернете. Затем явился на избирательный участок, спокойно получил бюллетень и снова проголосовал. Лобков сообщил об этом на весь мир. Поднялся скандал. Павлу грозят теперь административным наказанием, но никто из представителей власти так и не удосужился объяснить обществу, как такое могло произойти. Лобков своим поступком наглядно показал, что Кремль владеет простым механизмом подтасовки результатов голосования.

Известный российский юрист Елена Лукьянова, дочь последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, сравнила действия журналиста с «контрольной закупкой». Лобков обнаружил, что власти предоставляют гражданам «некачественную услугу».

Есть и другие способы повлиять на результат голосования. Так, в Ростов-на-Дону организовали массовый подвоз автобусами новоиспеченных граждан РФ из временно оккупированных регионов Украины.

Чтобы обеспечить видимость «высоких стандартов» общероссийского голосования, Кремль пригласил иностранных наблюдателей, хотя это не предусмотрено законом. Вряд ли стоит говорить о том, что приехали исключительно «друзья Путина». Это европейские политики, которые не раз уже посещали аннексированный Крым и рассказывали о том, как жители полуострова довольны тем, что стали россиянами.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров прямо призвал россиян избрать Владимира Путина «пожизненным президентом». А президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения России тоже решил изменить конституцию.

Фото: kremlin.ru



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