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Выше Виталия и Владимира: сын Кличко вымахал до 205 сантиметров (фото)
Обладатель титула вечного чемпиона мира по боксу по версии WBC украинец Виталий Кличко похвастался достижением младшего из трех своих детей.
15-летний Максим (к слову, названный в честь экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Макса Шмелинга) вымахал до нереальных для своего возраста 205 сантиметров, обогнав не только дядю Владимира, готовящего легендарного Эвандера Холифилда к возвращению на ринг, с его 198 см, но и отца, у которого рост 201 см.
«Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока что — ростом», — написал Кличко-старший на своей странице в Facebook.
Отметим, что младшие дети Виталия Кличко — 17-летняя Елизавета-Виктория и 15-летний Максим — живут вместе с матерью в Германии, где учатся в Международной школе Гамбурга (International School of Hamburg).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему Энтони Джошуа не отдаст в будущем своего четырехлетнего сына в бокс.
Фото со страницы Виталия Кличко в Facebook6
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