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Спорт

Джошуа рассказал, почему не отдаст сына в бокс (фото)

19:39 4 июля 2020
Энтони Джошуа с сыном

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), который должен в следующем году встретиться с ирландцем Тайсоном Фьюри, поделился с журналистами мыслями по поводу будущего своего четырехлетнего сына Джозефа. И о спортивной карьере для своего отпрыска знаменитый боксер явно не мечтает.

«Я начал, как суперпапа, а затем постепенно это куда-то ушло. Если честно, сейчас он смотрит слишком много телевизора. Он только и делает, что смотрит «Щенячий патруль» и «Мир Райана». Его не заставишь смотреть передачи фитнес-тренера Джо Уикса. Дома он не воспринимает меня как известного боксера или типа того. Я не суперзвезда, и я сам себя таким не считаю. Он только знает, что я дерусь. Я стараюсь держать все это за порогом дома. Я не веду себя так же дома или даже на улице.

Я бы не хотел отдавать сына в бокс. Это тяжелый и опасный вид спорта. Я хотел бы, чтобы сын стал лучшим человеком. Я бы не хотел, чтобы его сравнивали со мной. Ты не станешь звездой бокса, не испытав многократно боль. Жизнь и спортивная карьера — это не нарезка лучших моментов. Люди видят только гламур и победы. Никому не интересны удары и ушибы, подбитые глаза, борьба. Но у моего сына есть родословная, безусловно", — приводит слова титулованного боксера издание The Sun.

Пока что Джозефа Джошуа интересуют машинки и дурачества со звездным отцом

Напомним, что недавно Джошуа появился на акции протеста Black Lives Matter, проходившем в Уотфорде, на костылях. Как сообщил представитель команды британца, опасаться за здоровье чемпиона не стоит — такую меру предосторожности решили применить после того, как Энтони почувствовал легкое покалывание в колене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Энтони Джошуа самоизолировался после визита к королеве Елизавете II.

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