- 19:35 Лунное затмение 5 июля: что делать и как себя вести
- 19:16 В России заявили, что в скором времени ОРДЛО де-юре станут территорией РФ
- 18:52 Веселится и ликует весь народ: российский "Первый канал" глупо попался на фейке о результатах путинского референдума
- 18:24 Боевики "ДНР" начали кампанию по запугиванию молодежи, собирающейся учиться в Украине
- 17:43 В Одессе Зеленскому показали скандальный затонувший танкер Delfi и пообещали убрать его до 20 июля
- 17:22 Из "Лексуса" — на велосипед: нардепа Дубинского высмеяли в сети за показушную близость к народу
- 17:16 В Карпатах оползень снес жилой дом: впечатляющее видео
- 16:59 Кровавая разборка на Бессарабке в Киеве: полиция обиделась на СМИ и пригрозила частной охране
- 16:25 До +12 в Карпатах: температурные качели в Украине закончатся похолоданием
- 15:41 Смолий во время отставки "засветил" в Раде часы за 40 тысяч долларов
- 15:25 В мире растет число заболевших коронавирусом, но это еще не вторая волна, — ВОЗ
- 15:05 Стало известно, во сколько обошлась налогоплательщикам велосипедная прогулка Зеленского с журналистами
Джошуа рассказал, почему не отдаст сына в бокс (фото)
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), который должен в следующем году встретиться с ирландцем Тайсоном Фьюри, поделился с журналистами мыслями по поводу будущего своего четырехлетнего сына Джозефа. И о спортивной карьере для своего отпрыска знаменитый боксер явно не мечтает.
«Я начал, как суперпапа, а затем постепенно это куда-то ушло. Если честно, сейчас он смотрит слишком много телевизора. Он только и делает, что смотрит «Щенячий патруль» и «Мир Райана». Его не заставишь смотреть передачи фитнес-тренера Джо Уикса. Дома он не воспринимает меня как известного боксера или типа того. Я не суперзвезда, и я сам себя таким не считаю. Он только знает, что я дерусь. Я стараюсь держать все это за порогом дома. Я не веду себя так же дома или даже на улице.
Я бы не хотел отдавать сына в бокс. Это тяжелый и опасный вид спорта. Я хотел бы, чтобы сын стал лучшим человеком. Я бы не хотел, чтобы его сравнивали со мной. Ты не станешь звездой бокса, не испытав многократно боль. Жизнь и спортивная карьера — это не нарезка лучших моментов. Люди видят только гламур и победы. Никому не интересны удары и ушибы, подбитые глаза, борьба. Но у моего сына есть родословная, безусловно", — приводит слова титулованного боксера издание The Sun.
Напомним, что недавно Джошуа появился на акции протеста Black Lives Matter, проходившем в Уотфорде, на костылях. Как сообщил представитель команды британца, опасаться за здоровье чемпиона не стоит — такую меру предосторожности решили применить после того, как Энтони почувствовал легкое покалывание в колене.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Энтони Джошуа самоизолировался после визита к королеве Елизавете II.3
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.