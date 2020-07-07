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Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего корреспондента издания «Коммерсант», советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, задержанного утром 7 июля.

Он останется под стражей до 6 сентября, передает DW.

Сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме. Господина Сафронова подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Уточняется, что судья отказал в ходатайстве адвокатов об отложении заседания на 72 часа, а также об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита господина Сафронова сообщила, что обжалует арест в Мосгорсуде.

В пресс-службе суда добавили, что рассмотренный материал «не содержал гриф секретности». При этом слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании п. 1 ч.2 ст. 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства, в котором говорилось, что «озвученные в ходе заседания данные могут привести к разглашению гостайны».

По версии ФСБ, журналист передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ одной из спецслужб НАТО. В «Роскосмосе» заявили, что задержание Ивана Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации.

В то же время адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил, что за экс-журналистом долго следили, собирая на него информацию. При этом документы и материалы для обоснования подозрений в отношении Сафронова юристы сегодня так и не увидели.

Уточняется, что у господина Сафронова прошел обыск. Также с обыском пришли к главному редактору издания «Холод» Таисии Бекбулатовой — она близко знакома с Иваном Сафроновым, работала вместе с ним в «Ъ» в 2012—2017 годах. Возле здания ФСБ на Лубянке в Москве в поддержку бывшего коллеги журналисты проводили одиночные пикеты. Полиция задержала более 20 человек.

Напомним, что журналист Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. В 2010—2019 годах господин Сафронов работал в издательском доме «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Он освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что задержание под надуманным предлогом — довольно обычная практика российских спецслужб, которую они применяют как у себя в стране, так и на временно оккупированных территориях. На это недавно указал в своем докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обнародовавший доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

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