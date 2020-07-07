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Подозревают в госизмене: в Москве задержали советника Рогозина (видео)
В Москве, где недавно официально задерживали актера Михаила Ефремова, российские спецслужбы задержали действующего советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
Инфоромацию о задержалии подтвердили и в самой госкорпотации, отметив, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 (госизмена) УК РФ.
«Задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.
А «База» публикует видео с моментом задержания Сафронова, когда он подходил к своему автомобилю.
РосСМИ пишут, что 30-летний Иван Сафронов стал советником Рогозина в мае этого года. Ранее он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», освещая деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.
В ФСБ его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.
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