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Мир

Подозревают в госизмене: в Москве задержали советника Рогозина (видео)

11:37 7 июля 2020
Иван Сафронов

В Москве, где недавно официально задерживали актера Михаила Ефремова, российские спецслужбы задержали действующего советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова.

Инфоромацию о задержалии подтвердили и в самой госкорпотации, отметив, что Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 (госизмена) УК РФ.

«Задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

А «База» публикует видео с моментом задержания Сафронова, когда он подходил к своему автомобилю.

РосСМИ пишут, что 30-летний Иван Сафронов стал советником Рогозина в мае этого года. Ранее он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», освещая деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

В ФСБ его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Москве признал виновными в мошенничестве в особо крупных размерах всемирно известного режиссера Кирилла Серебренникова.

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