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Планировали серию тяжких преступлений: в Киеве задержали российских диверсантов
Вторник, 7 июля, оказался богатым на задержания российских агентов: после ареста куратора так называемого «руководства» «ДНР» правоохранители взяли под стражу двух участников российских вооруженных формирований, которые планировали совершить серию тяжких преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.
Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и вероятное место их нахождения.
Во вторник в результате проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы.
Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.
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