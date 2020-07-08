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"Информационный спецназ": в Москве задержали более 20 журналистов за пикет в поддержку Ивана Сафронова

Задержание Ивана Сафронова — журналиста и советника главы Роскосмоса, обвиненного в госизмене — вызвало широкий резонанс в российском обществе.

Поддержать своего коллегу решили более 20 журналистов ведущих российских изданий, которые вышли на одиночный пикет к зданию Федеральной службы безопасности РФ, пишет РБК.

В ответ полиция решила задержать журналистов, в числе которых — Марианна Беленькая (обозреватель «Коммерсанта»), Галина Сахаревич (бывший сотрудник «Коммерсанта») Никита Гирин (бывший журналист «Новой газеты»), сотрудники «Коммерсанта» Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании «Проект» Ольга Чуракова.

Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.

Медуза пишет о задержании минимум 12 человек. Их задержали из-за якобы нарушения правил поведения во время режима повышенной готовности.

По данным «ОВД-Инфо», всего на 20:30 мск были задержаны 23 человека. Их в автозаках доставили в ОВД Хамовники, ОВД по Мещанскому району и ОВД по Красноселькому району. На них были составлены протоколы по нескольким видам правонарушений: так, на Елену Черненко составили протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации (ст. 20.6.1 КоАП). На Ольгу Чуракову и Киру Дюрягину составили протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Как пишет «Медиазона», из участка также уже отпустили корреспондентов «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева и Александра Черных, журналистку Reuters Полину Никольскую и ряд других: на них также составили протоколы о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП).

В поддержку Сафронова «Коммерсантъ» выпустил заявление, в котором отмечается, что журналист проработал в газете около десяти лет.

Также за него заступилась «Новая газета». Там утверждают, что задержание Сафронова и вынесение приговора Светлане Прокопьевой, возбуждение уголовное дело в отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова — за неуведомление о двойном гражданстве — «это не цепочка совпадений, а именно «гребаная цепь», убеждают действия «информационного спецназа».

Многие представители прессы сравнивают дело Сафронова с нашумевшим «Делом Ивана Голунова»: год назад корреспондента отдела расследований портала «Медуза» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали. После этого в Москве прошли одиночные пикеты против задержания журналиста.

Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Затем в России решили прекратить уголовное дело в отношении корреспондента. Выяснилось, что наркотики ему подбросили российские полицейские.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали утром 7 июля, в его квартире прошел обыск. В ФСБ утверждают, что он, «выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». Во время допроса свою вину Сафронов не признал. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца — журналист останется под стражей до 6 сентября.

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