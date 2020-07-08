На смену "Портеру": в Черное море вошли военные корабли НАТО

Украина

В связи с тем, что корабль венно-морских сил США «Портер» (USS Porter), находившийся с 17 июня в Черном море, вынужден согласно Конвенция Монтрё о статусе проливов покинуть черноморскую акваторию, ему на смену спешат другие корабли Североатлантического альянса (НАТО).

Об этом сообщает «Грузия Online».

Так, в Черное море вошли флагман Военно-морских сил Греции — плавучая база снабжения Aliakmon, а также испанский и итальянский тральщики искатели мин Tambre (на фото) и Gaeta.

Визит кораблей союзников — не просто дань вежливости, а мощный фактор сдерживания флота агрессора в оккупированном Крыму.

Официально объявлено, что операции кораблей в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по безопасности Черного моря.

По мнению многих экспертов, если бы не корабли НАТО в Черном море, то россияне стояли бы на рейде Одессы и проводили «учения» прямо возле базы ВМС Украины.

Поэтому визит группы кораблей не остался незамеченным в России: в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что «силы Южного военного округа контролируют действия американских кораблей», а российские СМИ отрапортовали о том, что в оккупированном Крыму «давно создана надежная противоракетная оборона, да и флагман ЧФ ракетный крейсер „Москва“ мгновенно отреагирует на любую провокацию натовцев».

Напомним, 19 июня в Черное море вошел десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill с морскими пехотинцами на борту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что чего стоят угрозы «экспертов» РФ показали учение кораблей НАТО в Балтийском море: не успели они даже начаться, как в Думе РФ выступили с паническим заявлением.

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter