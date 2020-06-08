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Напугали Госдуму: десятки кораблей НАТО начали масштабные учения в Балтийском море
На фоне непрекращающихся попыток руководства РФ организовать вторжение в Украину и страны Прибалтики Североатлантический альянс начал 7 июня на юго-западе Балтийского масштабные военно-морские учения BALTOPS 2020 под эгидой Европейского командования ВС США.
В учениях задействованы порядка 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники, пишет Deutsche Welle.
Уточняется, что в учениях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.
К маневрам, которые продлятся до 16 июня, подключены две оперативные корабельные группы — Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.
В связи с пандемией коронавируса учения будут осуществляться исключительно на море, наземных операций не предусмотрено.
«Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей», — подчеркнул командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.
В свою очередь первый заместитель главы комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов нервно высказался о том, что, дескать, учения носят «явный антироссийский характер» и «посоветовал» НАТО заняться борьбой с коронавирусом.
В ответ в НАТО уточнили, что с начала пандемии коронавируса до середины мая силы Альянса совершили более 100 операций по поддержке стран-членов блока и его партнеров. Речь идет о срочной транспортировке медицинского персонала и пациентов, полевых госпиталей и средств медицинской защиты. Как боролась с пандемией армия России, пока не известно.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!